В США назвали главное неядерное оружие НАТО против России

Из представленных материалов следует, что данное оружие в ближайшей перспективе станет главным истребителем в Европе, в задачи которого входит противодействие России. «Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения», — уверены в RAND.

В отчете говорится, что истребители пятого поколения смогут проникать через российские системы противовоздушной обороны, тем самым «внося значительный боевой вклад с первых часов». Согласно RAND, подобный конфликт может возникнуть, если Москва, пользуясь региональным дисбалансом, попытается «оккупировать какую-либо часть территории НАТО».

В корпорации обращают внимание, что возможности по прорыву российской ПВО боевой авиацией европейских стран, не располагающих истребителями пятого поколения, в частности, Франции и Германии, ограничены.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе корпорация пообещала к 2024 году выпускать по 180 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II ежегодно.