В Индии завершили войсковые испытания собственной противотанковой ракеты

Министерство обороны Индии завершило войсковые испытания противотанковой ракеты Nag национальной разработки. Согласно сообщению министерства, заключительные проверки боеприпаса состоялись 22 октября 2020 года на полигоне в Похране и были признаны успешными. Теперь новая ракета может быть принята на вооружение.
Разработка противотанковой ракеты Nag велась Организацией оборонных исследований и разработок Индии со второй половины 1980-х годов. В системе самонаведения боеприпаса используется тепловизор высокой четкости, полностью разработанный и производимый в Индии.
Наведение ракеты производится в режиме захвата цели перед запуском (в Индии также ведется разработка версии Nag, в которой реализован режим захвата цели после запуска). Боеприпас способен поражать цели на дальности от 500 метров до 4 километров. Один из режимов ракеты предусматривает поражение цели сверху.
Новые противотанковые ракеты будут запускаться с мобильной платформы, созданной на базе боевой машины пехоты Sarath (лицензионная версия российской боевой машины пехоты БМП-2). Мобильный комплекс, получивший название Namica, может нести до шести ракет.
Во время заключительных испытаний ракета Nag была оснащена боевой частью. Запуск боеприпаса был произведен по танку со штатного носителя — Namica. Боеприпас с высокой точностью попал по предназначенной для него цели. Другие подробности о состоявшихся проверках не раскрываются.
В конце сентября текущего года Организация оборонных исследований и разработок Индии испытала перспективную противотанковую ракету с лазерным наведением, созданную для стрельбы из основного гладкоствольного танкового орудия.
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