Украина наконец непременно станет членом НАТО — генерал Пентагона

Украина наконец непременно станет членом НАТО, а пока ей надо усиливать интеграцию с Североатлантическим альянсом во всех сферах.
Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе в 2014-17 годах генерал-лейтенант Бенджамин Ходжес во время специального Киевского форума.
«Я убежден, что в конце концов Украина станет членом НАТО», — сказал Ходжес, который участвовал в форуме в онлайн-режиме.
По словам военного, если Грузия уже сейчас готова стать членом Альянса, то в случае с Украиной этот путь будет немного длиннее. «Но я убежден, что это произойдет», — заявил он.
Американский генерал добавил, что Украина должна продолжать прилагать усилия в различных сферах для усиления интеграции с НАТО.
Ходжес также подчеркнул, что международное сообщество не должно признавать попытку аннексии Россией суверенных украинских территорий.
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