Украина наконец непременно станет членом НАТО — генерал Пентагона

Украина наконец непременно станет членом НАТО, а пока ей надо усиливать интеграцию с Североатлантическим альянсом во всех сферах.

Об этом заявил командующий вооруженными силами США в Европе в 2014-17 годах генерал-лейтенант Бенджамин Ходжес во время специального Киевского форума.

«Я убежден, что в конце концов Украина станет членом НАТО», — сказал Ходжес, который участвовал в форуме в онлайн-режиме.

По словам военного, если Грузия уже сейчас готова стать членом Альянса, то в случае с Украиной этот путь будет немного длиннее. «Но я убежден, что это произойдет», — заявил он.

Американский генерал добавил, что Украина должна продолжать прилагать усилия в различных сферах для усиления интеграции с НАТО.

Ходжес также подчеркнул, что международное сообщество не должно признавать попытку аннексии Россией суверенных украинских территорий.