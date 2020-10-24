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Ученые узнали, какие продукты нельзя есть мальчикам, чтобы не стать импотентами

Регулярное употребление жирной пиши в детстве может отрицательно сказаться на мужской фертильности в зрелом возрасте. Об этом свидетельствуют результаты исследования на мышах, они опубликованы в журнале American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, пишет MedicalXpress.

Специалисты понаблюдали за здоровьем молодых грызунов-самцов, питавшихся разными продуктами.

Оказалось, что при высоком содержании жиров в рационе ухудшается метаболизм, происходит накопление жирных кислот, а также снижается функция системы антиоксидантной защиты в яичках. Такие изменения могут вызвать воспаление и метаболические нарушения, связанные с долгосрочными нарушениями в сперме, резюмировали ученые.  По их словам, выводы подчеркивают важность предотвращения детского ожирения, чтобы избежать ущерба репродуктивному здоровью будущих отцов.

24 октября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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