Турция поможет Украине достроить Ан-225 «Мрія»

Турция может помочь Украине с финансами для достройки второго самолета Ан-225 «Мрiя», передает «Укринформ» заявление украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.
Чиновник сказал, что «одну [машину] теоретически можем достроить». Уруский признал, что в настоящее время Украина не может предложить Турции самолеты Ан-124 «Руслан», поскольку «они нам самим нужны, а новых мы построить не можем».
В марте самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.
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