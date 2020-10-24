СМИ узнали о гибели в Карабахе российского военного Николь Шерзингер поделилась эротичными снимками из сауны » Турция поможет Украине достроить Ан-225 «Мрія» Турция может помочь Украине с финансами для достройки второго самолета Ан-225 «Мрiя», передает «Укринформ» заявление украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Чиновник сказал, что «одну [машину] теоретически можем достроить». Уруский признал, что в настоящее время Украина не может предложить Турции самолеты Ан-124 «Руслан», поскольку «они нам самим нужны, а новых мы построить не можем». В апреле Ан-225 «Мрiя» установил мировой рекорд по объему перевозимого в грузовом отсеке самолета груза. В марте самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

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