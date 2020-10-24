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Турция поможет Украине достроить Ан-225 «Мрія»

Турция может помочь Украине с финансами для достройки второго самолета Ан-225 «Мрiя», передает «Укринформ» заявление украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Чиновник сказал, что «одну [машину] теоретически можем достроить». Уруский признал, что в настоящее время Украина не может предложить Турции самолеты Ан-124 «Руслан», поскольку «они нам самим нужны, а новых мы построить не можем».

В марте самолет впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

24 октября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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