Британцы занялись разработкой искусственного «мозга» для самолетов 12 голливудских звезд прошлого века, которые делали пластику » Студентка во Франции получила четыре месяца условно за комментарий в фейсбуке об обезглавленном учителе под Парижем «Я не знаю, что со мной случилось. Я себя не узнаю, меня так не воспитывали. Простите меня, я не согласна с тем, что я написала» Студентка во Франции получила четыре месяца условно за комментарий в фейсбуке об обезглавленном учителе под Парижем Девушка назвала смерть Самюэля Пати «заслуженной», после чего её арестовали, допросили и признали виновной в оправдании исламского терроризма Её комментарий появился под постом L’Est Republican, где говорилось об общенациональном митинге 18 октября в память об убитом. Девушка ответила пользователям, которые возмутились из-за убийства и поддержали близких погибшего: «cette mort était méritée» («эта смерть была заслуженной») О комментарии сообщили на государственную платформу Pharos, которая отслеживает незаконный контент во французском сегменте сети Через несколько дней девушку задержали и допросили. На суде она заявила, что на тот момент не знала о произошедшем, и извинилась за комментарий. По её словам, она сама удалила его, когда «поняла свою ошибку» Полиция проверила компьютер и смартфон девушки и не нашла связей с террористическими организациями. Прокурор запросил 6 месяцев условно и 180 часов общественных работ, заявив: «Я всё ещё хочу верить, что это был момент безумия» Суд вынес более мягкий приговор — четыре месяца условно и обязательство пройти курсы гражданского просвещения, где рассказывают о ценностях французского общества и его обязанностях

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