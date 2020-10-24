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Студентка во Франции получила четыре месяца условно за комментарий в фейсбуке об обезглавленном учителе под Парижем

«Я не знаю, что со мной случилось. Я себя не узнаю, меня так не воспитывали. Простите меня, я не согласна с тем, что я написала»

Студентка во Франции получила четыре месяца условно за комментарий в фейсбуке об обезглавленном учителе под Парижем

Девушка назвала смерть Самюэля Пати «заслуженной», после чего её арестовали, допросили и признали виновной в оправдании исламского терроризма

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Её комментарий появился под постом L’Est Republican, где говорилось об общенациональном митинге 18 октября в память об убитом. Девушка ответила пользователям, которые возмутились из-за убийства и поддержали близких погибшего: «cette mort était méritée» («эта смерть была заслуженной»)

О комментарии сообщили на государственную платформу Pharos, которая отслеживает незаконный контент во французском сегменте сети

Через несколько дней девушку задержали и допросили. На суде она заявила, что на тот момент не знала о произошедшем, и извинилась за комментарий. По её словам, она сама удалила его, когда «поняла свою ошибку»

Полиция проверила компьютер и смартфон девушки и не нашла связей с террористическими организациями. Прокурор запросил 6 месяцев условно и 180 часов общественных работ, заявив: «Я всё ещё хочу верить, что это был момент безумия»

Суд вынес более мягкий приговор — четыре месяца условно и обязательство пройти курсы гражданского просвещения, где рассказывают о ценностях французского общества и его обязанностях

24 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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