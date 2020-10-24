СМИ узнали о гибели в Карабахе российского военного

19-летний солдат-срочник из России Александр Нечаев погиб во время военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил военкор Семен Тегов в своем Telegram-канале WarGonzo, пишет портал Регион online.

Уточняется, что проходивший службу в рядах российской армии Нечаев погиб несколько дней назад во время боев под Гадрутом.

По данным СМИ, он жил в молоканском селе Лермонтово в Армении, где в основном живут русские.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. В Азербайджане и Армении ввели военное положение, стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе мирных жителях. Баку и Ереван уже дважды объявляли гуманитарное перемирие, но договоренности так и не были соблюдены.