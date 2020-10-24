Смертность при COVID-19 значительно ускорилась во время второй волны

По данным исследователей, с начала пандемии и до августа смерть пациента в среднем наступала через 13 дней после появления первых симптомов коронавируса. Сейчас этот срок сократился до одной недели. Предположительно, такая негативная динамика связана с тем, что погибают преимущественно люди со слабым иммунитетом. Все больше пациентов удается спасти благодаря совершенствованию лечения инфекции.

Ученые также подтвердили, что вирус может мутировать и стать более заразным. При этом возможные мутации не должны отразиться на тяжести течения болезни.