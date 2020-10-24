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Шварценеггер перенес сложную операцию на сердце

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце

Об этом Шварценеггер сообщил в twitter.

Актер выразил благодарность врачам и медсестрам клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан.

«Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — написал Шварценеггер.

В 73-летнего Арнольда Шварценеггера врожденный порок сердца, из-за чего ему необходим искусственный клапан. Весной 2018 актеру понадобилось поменять клапан, который служил ему с 1997 года. Для этого ему провели операцию на открытом сердце.

 

24 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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