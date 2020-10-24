В США назвали главное неядерное оружие НАТО против России В Индии завершили войсковые испытания собственной противотанковой ракеты » Шварценеггер перенес сложную операцию на сердце Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце Об этом Шварценеггер сообщил в twitter. Актер выразил благодарность врачам и медсестрам клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан. «Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — написал Шварценеггер. В 73-летнего Арнольда Шварценеггера врожденный порок сердца, из-за чего ему необходим искусственный клапан. Весной 2018 актеру понадобилось поменять клапан, который служил ему с 1997 года. Для этого ему провели операцию на открытом сердце.

загрузка...