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Продюсер Андрея Губина объяснил исчезновение певца

Андрей Губин

Продюсер певца Андрея Губина Тимур Ващишин объяснил изданию Teleprogramma.pro исчезновение музыканта, с июля не появлявшегося на публике.

По словам Ващишина, Губин не хочет ни с кем общаться и «хочет просто отдохнуть». «Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания. Надо ему дать возможность побыть в тишине», — сказал продюсер, подчеркнув, что Губин — творческий человек.

Он добавил, что продолжает общаться и контактировать с певцом, однако запись его нового альбома пока приостановлена. Работа над ним находится в подготовительном периоде, Губин не передумал его записывать, однако все зависит от него самого. Ващишин выразил надежду, что с артистом все будет хорошо.

В декабре 2019 года Тимур Ващишин объявил о намерении Андрея Губина вернуться на сцену и возобновить концертную деятельность. Продюсер отметил, что певец собирается выпускать новые песни и устроить гастроли, однако подробностей раскрывать не стал.

24 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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