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Николь Шерзингер поделилась эротичными снимками из сауны

Сауны улучшают кровообращение, обмен веществ и помогают вывести токсины из организма, написала Николь Шерзингер.

Солистка ранее популярной американской группы The Pussycat Dolls и фотомодель Николь Шерзингер поделилась в своем Instagram-аккаунте снимками из сауны.

Николь эффектно лежала на лавке в сауне, демонстрируя новый купальник и свою фигуру. На лице она сделала стильный макияж в теплых тонах.

Шерзингер написала, что инфракрасные сауны улучшают кровообращение, обмен веществ и помогают вывести токсины из организма.

Снимки впечатлили ее бойфренда, бывшего звезду регби Тома Эванса, который написал просто: «Вау».

24 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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