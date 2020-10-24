Киркоров рассказал, что сместил Пугачеву с пьедестала

Киркоров рассказал, что сместил Пугачеву с пьедестала и теперь он полноправный король,

Долгое время бывшие супруги Алла Пугачева и Филипп Киркоров сохраняли дружеские отношения. Однако примерно с год назад между ними пробежала-таки черная кошка и они перестали общаться. Версий, почему так случилось выдвигается немало, но правду герои этой истории не выдают, сохраняя лицо.

Недавно в интервью «Комсомольской правде» Филипп заявил, что время Пугачевой ушло, и она более не законодательница мод в отечественном шоу-бизнесе. По словам певца, это знамя теперь в его руках.

«Мне приятно, что я на эстраде задаю тренды, делаю многое первым. Эта миссия более сорока лет принадлежала только Алле Пугачевой…Она надевала перчатки, все надевали перчатки. Она надевала лосин, все надевали лосины А теперь Алла занимается детьми, задаю тренды я», — гордо заявил Киркоров».

Конечно, звезда отечественной поп-музыки понимает, что всегда быть первым невозможно. Придет время, и кто-то сменит его.

«Когда я уйду куда-нибудь, не вечно же мне петь, кто-то новый выйдет».