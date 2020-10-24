Илон Маск и его странная жена повздорили из-за публикации в Twitter

Певица публично обратилась к партнеру с просьбой оставить социальные сети.

В своем Twitter эксцентричный миллиардер Илон Маск опубликовал лаконичное сообщение «Местоимения — отстой», чем вызвал негативную реакцию пользователей Сети. Дело в том, что вопрос местоимений очень важен для гендерно-неконформных и трансгендерных людей, которых, судя по твиту, хотел задеть директор компаний SpaceX и Tesla.

В среди возмущенных голосов громче всех прозвучала певица Граймс, которая приходится Маску возлюбленной и матерью его шестого ребенка. В недавнем интервью журналу The Face певица заявила, что даст ребенку возможность самому выбрать свою гендерную идентичность.

«Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне», — написала провокационная артистка в ответ миллиардеру. «Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это».

Пользователи Сети встали на сторону певицы. «Почему ты заставил Граймс удалить ее твит?», «Граймс, пожалуйста, брось его уже», «Граймс, забери его деньги и раздай нуждающимся», — пишут об этом в микроблоге Twitter.

Неизвестно, чем закончился конфликт молодой пары, но твит Граймс был вскоре удален, а публикация Илона все еще находится в открытом доступе. Многие считают, что Маск копирует поведение Канье Уэста, который на днях опубликовал десятки шокирующих признаний в Twitter, после которых повздорил с женой и теперь находится на грани развода.

Напомним, что впервые о романе Маска и Граймс заговорили в мае 2018 года. Клэр Элис Буше (это настоящее имя Граймс) перестала скрывать беременность в начале января 2020 года. Для Илона ребенок стал шестым — пятерых ему родила экс-супруга Жюстин Уилсон. Граймс стала мамой впервые.