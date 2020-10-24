Фильм о Гарри Поттере впервые станет доступен для людей с нарушениями зрения

Фильм о Гарри Поттере и мультфильм про пингвинов из Мадагаскара впервые станут доступны для людей с нарушениями зрения. Всемирно известные ленты можно будет посмотреть в рамках фестиваля «Дни доступного кино».

Фестиваль пройдет с 26 по 30 октября бесплатно онлайн. Специально для фестиваля агентство «Доступное кино» создало звукоописания к первому из серии фильмов про мальчика-волшебника «Гарри Поттер и философский камень» (2001) Криса Коламбуса и анимационному фильму «Мадагаскар» (2005) студии DreamWorks Animation. Фильмы можно будет посмотреть на платформе национального онлайн-кинотеатра sweet.tv.

В программу фестиваля «Дни доступного кино» также вошли современные украинские фильмы, вышедшие в широкий прокат в прошлом году — документальный фильм «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» Надежды Парфан и мюзикл «Гуцулка Ксения» Елены Демьяненко, а также фильмы украинской классики, которые впервые появятся в открытом доступе для просмотра всем желающим в течение всего фестиваля — «Тени забытых предков» (1964) Сергея Параджанова, «Земля» (1930) Александра Довженко и «Пропавшая грамота» (1984) Бориса Ивченко.

Посмотреть фильмы фестивальной программы можно будет бесплатно на официальном сайте агентства «Доступное кино».

Посмотреть кино зрители с нарушениями зрения смогут с помощью бесплатного приложения для смартфонов Earcatch, а зрители с нарушением слуха смогут включить субтитры в самом фильме.