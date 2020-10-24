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Эрдоган вызвался помочь Азербайджану освободить земли от оккупации

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку Азербайджану в связи с «освобождением земель от оккупации».

Как сообщается в Twitter, он отметил, что провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперед на оккупированных землях, освобождая их», — сказал Эрдоган.

Он также добавил, что Турция готова продолжать поддержку Азербайджану по принципу «два государства — один народ» в вопросе «освобождения земель». При этом он выразил возмущение в связи с тем, что ряд стран поддерживает «оккупацию».

24 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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