В ВОЗ предрекли несколько «очень тяжелых» месяцев из-за коронавируса Фильм о Гарри Поттере впервые станет доступен для людей с нарушениями зрения » Эрдоган вызвался помочь Азербайджану освободить земли от оккупации Президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку Азербайджану в связи с «освобождением земель от оккупации». Как сообщается в Twitter, он отметил, что провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. «Сейчас наши азербайджанские братья продвигаются вперед на оккупированных землях, освобождая их», — сказал Эрдоган. Он также добавил, что Турция готова продолжать поддержку Азербайджану по принципу «два государства — один народ» в вопросе «освобождения земель». При этом он выразил возмущение в связи с тем, что ряд стран поддерживает «оккупацию».

загрузка...