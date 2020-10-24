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Эрдоган предрек конец Европы из-за «войны с исламом»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец, «открывая фронт против мусульман». Трансляция выступления главы государства в городе Кайсери проводилась в его Twitter-аккаунте.

Комментируя операцию правоохранительных органов ФРГ в мечети Мевляна в Берлине, Эрдоган заметил, что подобные «нападки на права мусульман» указывают о переходе «европейского фашизма» на новую стадию. «Если они (страны Европы) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри», — заявил он.

Ранее турецкий лидер раскритиковал французского коллегу Эммануэля Макрона за демонстрацию неподобающего отношения к миллионам граждан Канады, исповедующих другую религию. Обрушив на главу государства гневную тираду, Эрдоган посоветовал ему лечить психические расстройства.

24 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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