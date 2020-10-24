Эксперт: Дети оказались более опасными переносчиками коронавируса

Дети являются более опасными переносчиками коронавируса, чем взрослые. Об этом, как сообщает АГН «Москва», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дети более опасные переносчики вируса, потому что взрослые, как правило, переносят с симптомами. У взрослых инфицированных это может проявиться хотя бы в насморке или кашле, а у детей это, как правило, проходит в легкой форме и не проявляется вовсе», — отметил он.

За последние сутки в России выявлено 17 тыс. 340 новых случаев коронавируса — это очередной антирекорд. Умерли за сутки 283 пациента, выздоровели 11 тыс. 263 человека.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев коронавируса.