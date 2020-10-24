Джаред Лето опубликовал «голое» селфи и обратился к фанатам

48-летний Джаред Лето привел в восторг своих поклонниц простой, но впечатляющей публикацией.

«Нестареющий» актер, известный своей превосходной физической формой, сфотографировал свой торс в зеркале. Он также напомнил всем, что в ноябре надо проголосовать за президента США. Поклонники обратили внимание, что на фотографии Джаред предстал без белья.

«Я поперхнулась…», «Мне нравится, что он выкладывает такие фото, чтобы напомнить о выборах. Молодец», «Опять он без трусов», «Ох, Джаред», «Опять сбрил бороду?!», «Ты почему такой красивый, Джаред?», «Давай еще», «Девочки, пожар! Вызывайте службы», — пишут в комментариях поклонницы Лето.

Подписчицы Джареда подозревают, что он выложил старую фотографию, потому что три дня назад он выкладывал снимок, на котором запечатлен с густой бородой. Впрочем, ничто не мешало Лето побриться.