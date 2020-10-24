Цены на нефть обвалились на новостях из Ливии

Нефть резко подешевела на вечерних торгах в пятницу на новостях о том, что Ливия возобновляет поставки на мировой рынок и планирует утроить добычу в ближайший месяц.

Как сообщает Bloomberg, Национальная нефтяная компания Ливии объявила в пятницу, что снимает режим форс-мажора с двух ключевых портов — Эс-Сидер и Рас-Лануф, через которые сырье отправляется на экспорт.

Добыча в стране, падавшая летом почти до нуля, превысит 1 млн баррелей в сутки в течение 4 недель, заявила NOC.

На 22.01 мск декабрьский фьючерс на сорт Brent дешевеет на 1,8%, до 41,7 доллара за баррель. Контракты на WTI падают на 2,1%, до 39,77 доллара за бочку.

Возобновление ливийского экспорта стало возможным после того, как признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) представители Ливийской национальной армии договорились о перемирии на переговорах в Женеве.

Лидер ЛНА маршал Халифа Хафтар несколько лет вел войну за нефтяные ресусры при поддержке российских военных советников, оружия и ЧВК. В апреле он объявил себя верховным правителем Ливии, но спустя несколько месяцев сдался, потерпев поражение от турецкой армии в длившейся более года битве за Триполи.

Ливийская нефть хлынет на рынок в тот момент, когда мир охватила вторая волна пандемии, число заражений превышает 400 тысяч в день, а страны Европы одна за другой вводят комендантский час, что сулит неизбежное снижение спроса на топливо.

«Общенациональное перемирие в Ливии будет способствовать увеличению производства (нефти) и его стабилизации по крайней мере пока, — отмечает партнер Again Capital Джон Килдаф. — При этом ситуация с Covid не улучшается, если не становится хуже».