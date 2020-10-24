Что посмотреть — 10 фильмов о политике и выборах, основанных на реальных событиях

Голливудские режиссеры часто черпают идеи для новых проектов из жизни. И политические игры здесь всегда пользовались большой популярностью. Особенно, если речь идет о грязных играх во время выборов.

25 октября в Украине состоятся местные выборы. В преддверии этой даты предлагаем посмотреть лучшие фильмы о политике, снятые на основе реальных событий.

«Брекзит»

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,0

Жанр – историческая драма

Референдум в Великобритании, произошедший в 2016 году, был одним из самых громких политических событий мира. Многие представители правительства не верили, что британцы поддержат выход страны из Евросоюза. Однако искусная работа политика и лоббиста Доминика Каммингса превзошла все ожидания его противников. Как ему удалось достичь невероятного результата – зрители будут поражены, просмотрев фильм «Брекзит».

Интересно, что в ленте снялся знаменитый красавец Бенедикт Камбербэтч. Но актер изменился до неузнаваемости, чтобы более точно предстать в образе Доминика Каммингса.

«Власть»

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,2

Жанр – драма

Это история знаменитого американского политика Дика Чейни, который был у власти 20 лет. В мире, где правят деньги и влиятельные связи, он ловко выбирал стратегии и делал все, чтобы воплотить свои идеи. И именно благодаря своему уму Дик Чейни сумел не просто войти в историю США, как самый влиятельный вице-президент, но и изменить ход событий, когда главой государства был Джордж Буш-младший.

В 2001 году, когда террористы разрушили Башни-близнецы, именно Дик Чейни взял все в свои руки. Хладнокровно и без колебаний он руководил антитеррористической операцией и показал мощь государства.

«Темные времена»

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,4

Жанр – биографическая драма, военный фильм

Оскароносный фильм «Темные времена» рассказывает о знаменитом премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле. Сразу после назначения на должность, он начинает действовать решительно, не поддаваясь на провокации и советы коллег. И работа Черчилля была далеко нелегкой, ведь ему сложно было дать отпор врагу во времена Второй мировой войны и принимать решения, от которых зависели судьбы миллионов британцев. Ко всему премьер-министр боролся и в пределах государства, пытаясь ликвидировать разлад в правительстве.

«Уотергейт: Крушение Белого дома»

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,4

Жанр – историческая драма

Политическая лента «Уотергейт: Крушение Белого дома» рассказывает о событиях, произошедших в США в 1970-ых годах. В штабе кандидата от Демократической партии установили аппаратуру для прослушивания. И произошло это сразу перед выборами, чтобы использовать все данные против оппонентов. Руководство ФБР стремится закрыть это скандальное дело как можно быстрее и отвести внимание от расследования. Но шпион с опытом Марк Фелт понимает, что это просто ликвидация информации. Он начинает сливать данные прессе, что вредит кампания Ричарда Никсона и раскрывает знаменитый Уотергейтский скандал.

Более подробно тему этого скандала описали в ленте «Вся королевская рать», вышедший на экраны в 2006 году.

«Линкольн»

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – биографическая, историческая драма

Оскароносный фильм «Линкольн» рассказывает об американском президенте, который незадолго до смерти берется за решение самых сложных вопросов в США. Глава государства делает все, чтобы закончить гражданскую войну, а также продвигает на голосование поправку, отменяющую рабство. И даже в то время, когда в его силы никто не верит, а семья переживает очередной кризис, Авраам Линкольн не намерен складывать руки.

«Мартовские иды»

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,1

Жанр – политическая драма

Лента рассказывает о реальных событиях 2004 года. В США продолжалась предвыборная погоня, в которой молодой консультант Стивен Майерс сыграл не последнюю роль. Он считает губернатора Майка Морриса – идеальным кандидатом на пост президента. Но в ходе кампании Стивен допускает роковую ошибку, способную навсегда разрушить его карьеру.

«Железная леди»

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – историческая драма

Пожалуй, в мире не найдется человека, который бы не знал о Маргарет Тэтчер. Женщина заняла кресло премьер-министра Великобритании и из-за своей непоколебимой политической позиции получила прозвище «Железная леди». Главным отличием Маргарет Тэтчер от других политиков было то, что она доводила начатое до конца и не давала пустых обещаний. Однако открытость и утвердительность не всегда помогают: за время карьеры политик нажила как друзей, так и врагов.

Лента покажет, как женщина может принимать стратегические решения, решая судьбу страны, оценивать все риски и при этом оставаться настоящей леди.

«Король говорит!»

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 8,0

Жанр – историческая драма, комедия

Эта драма существенно отличается от всех других лент политической подборки, потому что главный акцент здесь смещен не на власть, а на человека. Фильм рассказывает о короле Георге VI, который после смерти отца и отказа от престола брата, должен спасать монархию. Но единственной его проблемой является неумение говорить. Мужчина всегда заикается, из-за чего выглядит неуверенно. Поэтому Георгу VІ нужно как можно быстрее избавиться от изъяна языка, а поможет ему это сделать экспериментатор Лионель.

«Фрост против Никсона»

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,7

Жанр – историческая драма

Драма «Фрост против Никсона» продолжает тему Уотергейтского скандала. За 4 года после отставки Ричард Никсон решает дать эксклюзивное интервью британскому телеведущему Дэвиду Фросту. Миллионы людей во всем мире ждут политического разоблачения, однако беседа идет совсем не по плану и превращается в интеллектуальные баталии и игру с фактами.

«Война Чарли Уилсона»

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 7,0

Жанр – историческая драма

Американский конгрессмен Чарли Уилсон живет беззаботной жизнью, наслаждаясь лаской женщин и алкоголем. Однако новости о войне в Афганистане и встрече с активисткой Джоанн все меняют. Политик отправляется в лагерь беженцев, чтобы увидеть ужасы войны. С тех пор Чарли занимается проблемами оппозиции и берет все в свои руки.