Британцы занялись разработкой искусственного «мозга» для самолетов

Британская компания BAE Systems получила контракт ВВС США на разработку «мозга» для перспективного беспилотного ведомого, беспилотного аппарата, который должен будет сопровождать пилотируемые самолеты. Как пишет Flightglobal, разработка новой системы искусственного интеллекта будет вестись в рамках проекта Skyborg. Помимо создания самого «мозга» британская компания также занялась разработкой беспилотника и его подсистем.

Американские военные объявили тендер Skyborg в мае текущего года. Он предполагает не только создание относительно дешевых беспилотных ведомых, но и «мозга» для них — системы искусственного интеллекта, которая будет управлять такими аппаратами. Стоимость новых беспилотников не должна быть чувствительной для военного бюджета в случае их потери в бою. Согласно действующим планам, ВВС США намерены принять беспилотных ведомых на вооружение в 2023 году.

По условиям контракта, BAE Systems приступит к разработке системы искусственного интеллекта в первом квартале 2021 года. Все работы будут производиться на предприятии британской компании в Эндикотте штата Нью-Йорк. Другие подробности о перспективной разработке пока не раскрываются.