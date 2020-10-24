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Азербайджан заявил о взятии всех под контроль стратегических высот в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило о взятии под контроль ВС страны ряда стратегических высот в Нагорном Карабахе.

23 октября и в ночь на 24 октября боевые действия продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта. В ведомстве подчеркнули, что противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек.

«Подразделениям вооруженных сил Армении… был нанесен серьезный урон огнем, выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты. В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку», — отмечается в заявлении азербайджанского ведомства.

24 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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