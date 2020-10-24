Американцам в Беларуси посоветовали с воскресенья оставаться в домах — начнутся массовые акции

Граждан США, которые сейчас находятся в Беларуси, призвали запастись едой и наличными.

Как сообщается на сайте посольства Штатов в Беларуси, после истечения срока ультиматума Светланы Тихановской в стране могут снова вспыхнуть протесты и стычки с силовиками.

Дипмиссия посоветовала американцам «избегать публичных демонстраций и сохранять бдительность», а также иметь запас еды, воды, лекарств и наличных денен как минимум на три дня.

Напомним, 25 октября выходит срок ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти с поста, освободить политзаключенных и «прекратить насилие». В противном случае, заявила она, граждане будут массово бастовать и блокировать дороги.