6 мужчин-актёров, которые реалистично сыграли женщин

Ныне модно писать о правах сексуальных меньшинств, гендерном равенстве и терпимом отношении к транссексуалам. Уже порой трудно отличить, кто точно перед вами — мужчина или женщина. Но сегодня мы будем говорить совсем не об этом. В нашем рассказе мы вспомним актеров-мужчин, которые настолько реально примеряли на себя роли женщин, что порой было трудно отличить их половую принадлежность. Более того, в своих новых персонажах наши герои были настолько полны обаяния, комичного очарования, что не только не вызывали неприятных чувств, а наоборот — стали любимыми киногероями.

Можно, конечно, вспомнить, что в Древней Греции весь актерский состав театра составляли мужчины, и достоверное изображение женских чувств было их прямой обязанностью. Но все-таки согласитесь — женское существо настолько многогранно, настолько разные эмоции могут в один момент сменяться на лицах дочерей Евы, что только огромный талант способен с точностью повторить их.

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман в фильме

Его Тутси из одноименного фильма стала классикой жанра. Кинолента рассказывает о неудачнике-актере, который благодаря своему неуживчивому характеру никак не мог зацепиться за более-менее стоящую работу. И однажды ему улыбается удача — появляется вакансия на роль в сериале, куда его берут. Но есть только одна загвоздка — режиссеру требуется на роль женщина.

Дастин Хоффман просто блестяще справился с этим перевоплощением. Получилась очень смешная комедия, а реплики яркой дамочки что называется «ушли в народ». Этот фильм получил целых 10 номинаций на премию «Оскар», а Библиотека Конгресса США отобрала для хранения в Национальном реестре фильмов. В советском прокате комедия вышла под названием «Милашка» и также сразу полюбилась зрителям. Фильм даже удостоился показа на первых каналах телевидения, однако, в несколько сжатом варианте.

Джон Траволта

Джон Траволта в фильме

Джон Траволта примерял на себя роль пышнотелой дамы в фильме «Лак для волос» (2007 год). Это была не главная роль, но именно благодаря образу мамочки Эдны Тёрнблад актер получил одобрение критиков. Его номинировали на премию «Золотой глобус», как лучшего актера второго плана. Пусть заветная статуэтка и досталась другому, но эта роль вошла в историю кинематографа как одна из самых запоминающихся. Зрители отмечают, что музыкальная комедия здорово поднимает настроение, да и самооценку пухленьких девушек тоже. Так что ремейк бродвейского мюзикла получился более чем удачным.

Робин Уильямс

Робин Уильямс в фильме

Свое звание «Эйнштейна в комедии» Робин Уильямс заслужил по праву. Его роль в фильме «Миссис Даутфайр» (1993 год) принесла актеру множество номинаций и премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. По сценарию этой киноленты актер озвучивания теряет работу, а также право видеться со своими тремя детьми. В это время его жена как раз ищет хорошую няню для малышей. Рискуя, герой находит выход: он переодевается в женское платье и становится уважаемой пожилой дамой, которая нанимается в дом своей бывшей в качестве экономки и по совместительству гувернантки.

Грим был настолько сложный, что Робину Уильямсу приходилось проводить по 4-5 часов за этой процедурой. В результате труд гримеров тоже был по достоинству оценен — они заслужили премию «Оскар». Удачу фильма пытались повторить на сцене — сценарий адаптировали в качестве мюзикла и показывали на Бродвее.

Марлон и Шон Уайанс

Марлон и Шон Уайанс в фильме

Еще одна парочка актеров, которые были согласны сидеть в кресле по семь часов в день перед съемками. Чернокожим братьям предстояло сыграть белокожих блондинок в комедии Кинена Айвори Уэйанса «Белые цыпочки» (2004 год). Согласно сценария, два агента ФБР Кевин и Маркус, которые изрядно проштрафились перед руководством, получают новое опасное задание. Им поручают охрану двух наследниц гостиничной империи Хэмптонс (не путать с Хилтон), которых, по некоторым достоверным данным, должны вскорости похитить. Однако неугомонные братья придумывают мало выполнимый план — предстать в роли тех самых сестер. Что из этого получилось, даже трудно представить.

Семейное трио братьев Уайанс, которые смогли быть не только режиссером и хорошими артистами, способными на перевоплощения, но и успешными сценаристами, ждал коммерческий успех. Из потраченных 37 млн. долларов криминальная комедия принесла 113 млн. долларов. А композиции, которые прозвучали в фильме, можно назвать культовыми.

Кроме Элвиса Пресли, свой вклад в музыкальное сопровождение кинокомедии внесли такие звезды, как Бейонсе и Джей-Зи, Бритни Спирс и Пинк, Джессика Симпсон, Maroon 5 и The Beach Boys, а также многие другие известные исполнители.

Адам Сэндлер

Адам Сэндлер в фильме

Очередную кинокомедию с переодеваниями в женщину преподнес нам режиссер Деннис Дуган. Его работа под названием «Такие разные близнецы» (2011 год) при удачных кассовых сборах была негативно воспринята критиками. При всем этом Адам Сэндлер умудрился сыграть сразу две роли. Согласно сюжету, в дом Джека Мюррей (актер Адам Сэндлер) каждый год на американский семейный праздник День Благодарения приезжает его сестра-близнец Джилл Бристоу (актер Адам Сэндлер). Взбалмошной родственнице мало сказать что не очень рады — в этот раз она решает задержаться в доме брата на неопределенный срок. В результате происходят всякие смешные ситуации с участием всех членов этого веселого семейства, а также известных актеров современности.

Как мы уже писали ранее, взыскательному киножюри не понравилась игра в качестве самого себя даже такого известного актера, как Аль Пачино. А Адам Сэндлер получил сразу две премии «Золотая малина» : в номинации «Худшая мужская роль» и в номинации «Худшая женская роль».

В итоге фильм собрал рекордное количество антинаград — целых десять штук, заняв второе место в списке. Сам же актер ничуть не жалеет об участии в проекте и рассказывает, что сыграть женщину ему помог его личный опыт. Актер в детстве любил дразнить своих сестер, пародируя их.

Эдди Редмэйн

Эдди Редмэйн в фильме

В завершение нашего обзора фильм «Девушка из Дании» (2015 год). Это не комедия, где мужчины волею судьбы вынуждены примерять на себя женский образ. Это серьезная драма американского режиссера Тома Хупера, снятая по одноименному роману Дэвида Эберсхоффа. В ней рассказывается о первой трансгендерной девушке, решившейся на операцию по смене пола. Время повествования — двадцатые годы прошлого столетия, когда общество еще совершенно не готово воспринимать эту проблему.

Для исполнения роли художника-пейзажиста Эйнара Вегенера актеру Эдди Редмэйну пришлось два года изучать общество трансгендеров. Он был поражен страшной статистикой самоубийств людей, не имеющих возможность открыто проявлять свою сексуальную принадлежность. В результате фильм получил приз Венецианского кинофестиваля, а также премию «Оскар». Сам исполнитель трансгендерной роли Эдди Редмэйн не стал оскароносным актером, но был номинирован в категории «лучшая мужская роль».