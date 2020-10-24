12 голливудских звезд прошлого века, которые делали пластику

Сегодня в мире отмечается необычный праздник — День пластической хирургии. В 1814 году в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию. В связи с этим мы решили вспомнить звезд прошлого века, которые меняли свою внешность, ложась под скальпель.

Хеди Ламарр

Хеди Ламарр — дива золотой эры Голливуда, чье имя не стало нарицательным, но чья судьба достойна приключенческого романа. Она стала одной из прототипов диснеевской Белоснежки, музой режиссера Мела Брукса и вдохновительницей образа Женщины-кошки из комиксов DC. А еще звезда была первой актрисой, которая призналась, что сделала пластическую операцию.

Первую бьюти-манипуляцию звезда фильма «Экстаз» сделала в 1960-х годах — за раз она сделала подтяжку лица и изменила форму носа. Впоследствии актрис увеличила губы и подсела на уколы ботокса. Пластические хирурги рассказывали истории о предложениях, которые Ламарр вносила для улучшения методов коррекции внешности. Актриса все передовые технологии предпочитала пробовать на себе и была буквально одержима сохранением молодости.

Хеди Ламарр

Мэрилин Монро

До сих пор ведутся активные дискуссии о натуральности красоты Мэрилин. Сама актриса никогда не упоминала об этом. Однако примерно через 50 лет после ее смерти общественности стало известно, что она все-таки прибегла к операционному вмешательству. В 2010 году на аукцион Julien’s были выставлены рентгеновские снимки и медицинские документы голливудской легенды, которые ранее принадлежали пластическому хирургу актрисы Майклу Гудвину. Они-то и доказали, что врач уменьшил звезде фильма «В джазе только девушки» нос (в то время такое хирургическое вмешательство было очень опасно) и изменил форму подбородка с помощью импланта.

Имплант в подбородке Монро был сделан по инновационной в 50-х годах технологии из хряща и пластиковой губки, и незадолго до своей смерти актриса обращалась к хирургу, беспокоясь, что ее сделанный восемь лет назад подбородок теряет форму — пришла пора заменить его.

Мэрилин Монро

Элизабет Тейлор

Элизабет Тейлор сделала первую операцию еще в 20 лет — тогда она изменила форму носа. Актриса обратилась к тому же врачу, который оперировал Натали Вуд и Мэрилин Монро. Об этом впервые написал биограф Майкла Джексона Дж. Рэнди Тараборелли, автор биографии легенды мирового кино. В своем труде под названием «Элизабет» он раскрыл секреты красоты актрисы, в том числе подробно рассказал, как над ее внешностью поработали пластические хирурги и где конкретно их скальпели подправили черты лица Тейлор.

Впервые она обратилась к помощи пластических хирургов, когда боссы компании MGM сочли, что у нее слишком широкий нос,

— пишет Тараборелли.

По его словам, она также сделала круговую подтяжку (тогда за эту операцию врачи брались редко, но Элизабет не испугалась), липосакцию, пластику век и даже «омоложение» связок. С годами связки теряют свою эластичность, что ведет к понижению тональности голоса и потере звонкости.

Элизабет Тейлор

Марлен Дитрих

Поклонники говорили, что можно порезаться о скулы Марлен Дитрих, но были ли эти выразительные черты лица даны ей богом? Конечно, освещение и макияж делают свое дело, но, по слухам, Дитрих удалила несколько коренных зубов хирургическим путем, чтобы добиться таких впалых щек. Сама звезда никогда не признавалась в проделанной стоматологической операции, но фото до и после говорят сами за себя.

Марлен Дитрих

Рита Хейворт

Секс-символ Голливуда 1940-х годов не всегда была похожа на ту рыжеволосую красотку, которую мы помним по фильмам. Волосы у звезды были темные, лоб — узким, а кожа — немного темнее (у Риты были испанские корни). Чтобы выглядеть как голливудские звезды и соответствовать стандартам того времени, ей пришлось изменить линию роста волос с помощью электролиза — после болезненной процедуры лоб стал больше (тонким металлическим зондом выжигался каждый волосяной фолликул). Как говорили близкие звезды, курс электролиза длился целый год.

Затем она покрасила волосы в огненно-рыжий цвет и отбелила кожу. Это цена, которую ей пришлось заплатить, чтобы попасть на Фабрику грез.

Рита Хейворт

Кармен Миранда

В отличие от многих звезд, которые сделали пластику на заре своей карьеры, Кармен легла под нож в 1943 году, когда уже была довольно известной. Ей никогда не нравился ее широкий нос, поэтому она попросила хирурга сделать его тоньше. Если верить биографии звезды, она осталась недовольна результатами, и в следующем году она сделала вторую операцию в Сент-Луисе. Осложнения (инфекция) чуть не стоили ей жизни.

Правда, и тогда актриса не остановилась. Как говорили, Кармен сделала подтяжку лица. Второе вмешательство прошло не так удачно, и из-за ошибки врача на ее лице навсегда застыло удивленное выражение.

Кармен Миранда

Джоан Кроуфорд

В Голливуде ходили легенды о необычных бьюти-секретах звезды. Говорили, что она постоянно жевала жвачку, чтобы укрепить мышцы лица и сохранить его гладким и подтянутым. Актриса увлекалась аэробикой и сохраняла тело в тонусе. Она занималась с гантелями каждый вечер во время просмотра MTV, плавала в гавани Ньюпорта и бегала трусцой. А птоз и морщины на лице ее не устраивали, поэтому звезда сделала подтяжку и блефаропластику, потратив на это 10 тысяч долларов.

Джоан Кроуфорд

Посреди ночи я просыпалась и смотрела в зеркало. Думаю, что моя актерская карьера была основана на том, как я выгляжу, а не на моих реальных способностях. Люди не хотят видеть, как красивая молодая женщина стареет,

— говорила она.

После операции в 1953 году Джоан Кроуфорд сказала:

Лицо и грудь новые, только задница та же!

Лана Тернер

Легенда гласит, что, когда актрисе было 60, она принесла пластическому хирургу Ричарду Элленбогену свою фотографию, на которой ей было 27 лет. Лана заявила, что именно так она хочет выглядеть после операции. Точного соответствия достичь не удалось, но актриса действительно стала выглядеть намного моложе.

Лана Тернер



Мэри Пикфорд

Ее история стала, пожалуй, одной из самых трагических, произошедших со звездами старого Голливуда. Мэри была звездой немого кино в 1920-е годы, и все у нее складывалось отлично. Однако она беспокоилась о преждевременном старении и переживала из-за морщин и, как пишут источники The Sun, решила сделать подтяжку лица, когда ей было около 35 лет.

После операции морщины разгладились, но мимика «застыла», улыбнуться и передать большинство человеческих эмоций Пикфорд уже не могла. Во время процедуры врач повредил лицевой нерв. Это в итоге положило конец ее карьере.

Мэри Пикфорд

Рудольф Валентино

Не только женщины ложились под нож, чтобы добиться успеха в Голливуде. Если верить статье в New Yorker, итальянец Рудольф Валентино, звезда немого кино, тоже сделал пластику: изменил форму своих ушей. Статья 1930 года в журнале Photoplay Magazine гласила: Пластический хирург подправил уши Валентино, до операции они висели у него, как у слона. На пробах актеру всегда говорили, что у него странно торчат уши, поэтому он исправил эту крошечную, казалось бы, незначительную деталь, и внезапно ему стали предлагать роль за ролью. Кто знал, что форма ушей сыграет такое решающее значение…

Рудольф Валентино

Дин Мартин

Дин Мартин, известный актер, певец, комик, лег под нож, когда его карьера была на взлете. Как пишет британское издание Independent, он сделал ринопластику по совету своего агента, чтобы сузить крылья носа (нос до этого ему сломали на боксе).

Пластическая операция прошла успешно. Форма носа осталась почти такой же, но спинку лишь слегка подрихтовали. Слишком широкая переносица, по мнению актера, придавала ему жалкое выражение лица.

Дин Мартин

Берт Ланкастер

Берт начал свою карьеру в Голливуде, играя суровых и серьезных мужчин, и его черты лица идеально подходили для этих ролей. Но со временем он решил, что хочет играть более драматичных персонажей, а это значит, что он должен был выглядеть более гламурно и сменить амплуа. Чтобы добиться желанного образа, он решился на несколько операций: менял форму скул, зубы и прочее.

Обо всех манипуляциях он рассказал в своей биографии «Берт Ланкастер: американская жизнь».

Я сделал столько операций, что единственное, что осталось нетронутым, это глаза,

— признался он как-то режиссеру Бернардо Бертолуччи.

Берт Ланкастер