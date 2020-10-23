США нанесли серию авиаударов по Сирии Нардепы-«слуги» в зоне ООС проводили агитацию за отказ от оккупированных территорий — волонтеры » Зеленский раскритиковал «чужое» заявление о COVID-19, которое оказалось его собственным, назвав себя «поверхностным человеком» Президент Владимир Зеленский в своем последнем интервью для СМИ назвал «кого-то» из политиков «поверхностным человеком» из-за слов о коронавирусе. Однако оказалось, что этим политиком был сам Зеленский и слова принадлежат ему, на это обратил внимание журналист Богдан Амосов, опубликовав соответствующие вырезки из интервью президента. «Еще недавно я смотрел, как кто-то из политиков говорил: «У нас будет, как в Италии», — Это — поверхностный человек», — сказал Зеленский в новом интервью. Владимир Зеленский заявил, что готов испытать украинскую вакцину от COVID-19 на себе.

загрузка...