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Зеленский раскритиковал «чужое» заявление о COVID-19, которое оказалось его собственным, назвав себя «поверхностным человеком»

Президент Владимир Зеленский в своем последнем интервью для СМИ назвал «кого-то» из политиков «поверхностным человеком» из-за слов о коронавирусе.

Однако оказалось, что этим политиком был сам Зеленский и слова принадлежат ему, на это обратил внимание журналист Богдан Амосов, опубликовав соответствующие вырезки из интервью президента.

«Еще недавно я смотрел, как кто-то из политиков говорил: «У нас будет, как в Италии», — Это — поверхностный человек», — сказал Зеленский в новом интервью.

  • Владимир Зеленский заявил, что готов испытать украинскую вакцину от COVID-19 на себе.
23 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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