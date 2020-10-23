Все пункты меморадума о сотрудничестве с МВФ у Зеленского провалили

«Есть требования Международного валютного фонда. Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства.»

Владимир Зеленский

Специально для Владимира Зеленского, который «считает, что …»



Ближайшими структурными маяками в меморандуме с МВФ указаны :

1. Утверждение до конца июня 2020 планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.

Не выполнено.

Уровень проблемных кредитов государственных банков по итогам третьего квартала 2020 года вырос на 12,4%.

2. До конца сентября расширить полномочия наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» в его уставе и привести корпоративное управление в других государственных компаниях к стандартам ОЭСР.

Не выполнено.

Более того, приказным порядком из «Нафтогаза» выведена вся операционная выручка в государственный бюджет для покрытия дефицита.

3. До конца октября в положение о Фонде гарантирования вкладов и законы необходимо внести изменения для улучшения механизма ликвидации банков и восстановления активов, а также принять поправки к закону о Высшем совете юстиции по улучшению его отбора.

Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.

4. До конца ноября 2020 г. обеспечить принятие правок в Закон о банковской деятельности с усилением требований к капиталу, резервам и акционерам, улучшению корпоративного управления и увеличению полномочий НБУ по калибровке требований к капиталу и ликвидности с учетом принимаемых банками рисков.

Не выполнено. Проекты законов отсутствуют в ВР.

5. Украина взяла на себя обязательство ограничить государственные гарантии в 2020 году на уровне 40 млрд грн с последующим снижением этого показателя до 20 млрд грн в 2021 году. При этом докапитализация банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц не должна превышать 20 млрд грн в 2020 и 2021 годах.

Не выполнено.

Общая сумма государственных гарантий 2020 года составляет 63,6 млрд. гривен, а докапитализация банков уже превысила 20 млрд. гривен. В проекте бюджета на 2021 год эта сумма составляет 34,3 млрд. гривен, с возможностью расширения.

6. В меморандуме указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.

Не выполнено.

Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения ЕБРР в капитал «Ощадбанка» до октября 2020 года.

Не выполнено.

7. В части земельной реформы Украина взяла обязательство внедрить механизм определения конечных бенефициаров юридических лиц, владеющих землей, с целью предотвращения обхода требований законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Не выполнено.

8. Украина анонсировала принятие до конца июня 2020 года законодательства о создании Фонда частичных кредитных гарантий для финансовой поддержки мелких фермеров путем предоставления портфельных кредитных гарантий.

Не выполнено.

В части борьбы с коррупцией Украина в меморандуме пообещала обеспечить сохранение автономии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как Зеленский и компания выкручивают руки НАБУ и пытаются взять под контроль САП МВФ видит.

Зеленскому нужен кредит, потому что первым пунктом на 2021 год стоит международный аудит бюджетного фонда по борьбе с Covid-19, созданного согласно «Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№3279-д)» 13.04.2020. Естественно, ни о каком международном аудите и речи быть не может, а, следовательно, блокируется дальнейшее поучение кредитов на 2021.

Теперь о «…людях, которые работают против государства». Есть хорошая украинская поговорка. Она немного не академична, но хорошо отражает нынешнюю ситуацию для Зеленского.

«Якщо тобі скрізь смердить, придивися краще — може ти всравсь?»



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