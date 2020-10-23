Военные собаки в США будут работать в очках виртуальной реальности



В армии США представили очки дополненной реальности, разработанные специально для собак. Новый гаджет планируют использовать для работы во время поиска опасных предметов. Благодаря новой технологии, разработанной компанией Command Sight, проводник сможет давать животному команды на большом расстоянии, при этом видя все, что находится у него перед глазами, сообщает Forces News.

Первые очки дополненной реальности для служебных собак были придуманы в 2017 доктором А.Дж.Пепером, и с тех пор ведутся разработки в данном направлении. Идея заключается в том, чтобы человек с безопасного расстояния мог отдавать четвероногому компаньону команды с помощью визуального индикатора. Известно также, что ранее предпринимались попытки наладить контакт с собаками при помощи камер и микрофонов, однако животные не всегда правильно воспринимали информацию.



В данный момент очки виртуальной реальности тестируют на собаке доктора Пепера – ройтвелере по кличке Матер. «Его способность обучаться просто невероятна», – делится успехами своего протеже разработчик технологии. Но даже несмотря на то, что пес показывает прекрасные результаты в работе с новым устройством, в будущем им придется испытать его на множестве других служебных собак, прежде чем его начнут использовать в военной службе.

https://detaly.co.il/voennye-sobaki-budut-rabotat-v-ochkah-virtualnoj-realnosti/