Во Франции признали ускорение распространения коронавируса во время второй волны

Распространение коронавируса во Франции сейчас идет быстрее, чем весной 2020-го. Об этом рассказал ведущий эпидемиолог страны Антуан Фонтане в интервью телеканалу BFM TV.

«Вирус циркулирует быстрее. Новая волна пандемии началась в августе (…), затем была одна холодная неделя в сентябре, и после этого все показатели вновь пошли вразнос по всей Европе. Вирус распространяется лучше в холодную погоду, потому что мы больше времени проводим в помещении», — признал он.

По мнению эксперта, к концу июня французские власти смогли взять распространение инфекции под контроль, что вселяло ложное чувство безопасности. Это стало одной из причин, по которой началась новая вспышка.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны распространения коронавируса в стране 14 октября. Он отметил, что текущая ситуация вызывает тревогу.