В США впервые зарегистрировали препарат от коронавируса

Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) впервые зарегистрировало препарат для лечения коронавируса.

Как сообщает CBS News, регистрацию прошло средство «Ремдесивир», указано в сообщении. Препарат был разрешен к применению в США в экстренных случаях с весны текущего года и теперь стал первым лекарством, получившим полное разрешение FDA на использование для лечения COVID-19.

14 октября «Ремдесивир» был зарегистрирован Министерством здравоохранения России.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что, согласно промежуточным результатам масштабного исследования ВОЗ, что «Ремдесивир» практически не влияет на снижение смертности или сокращение времени пребывания в больнице при COVID-19.

http://pharmpedia.org/2020/10/23/v-ssha-vpervye-zaregistrirovali-preparat-ot-koronavirusa/