В России побит антирекорд по коронавирусу: больше 17 тысяч заболевших за сутки

Россия продолжает бить антирекорды заболеваемости Сovid-19. В пятницу оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки диагноз в стране подтвердился у 17340 человек.За неполные два месяца число регистрируемых случаев подскочило более чем втрое: в начале сентябре их было около 5 тысяч в день, к началу октября — 10 тысяч, а середины месяца «вторая волна» превысила пики первой.

Стабилизация показателей в среду и четверг — 15,7 и 15,9 тысячи соответственно — оказалась временной. По данным на пятницу, новые больные обнаружены во всех 85 субъектах РФ.

Число активных случаев — то есть болеющих в настоящий момент — превысило 335 тысяч, что на треть больше максимумов весенней волны.

Москва зафиксировала 5478 случаев, что стало новым антирекордом за осень.

По числу заболевших за сутки Россия держится на 7-м месте в мире — между Великобританией (21,2 тысячи) и Бельгией (16,7 тысячи).

По данным ВОЗ, в целом по миру за сутки заболело 423,8 тысячи человек — это новый максимум с начала пандемии.

Больше всего новых случаев коронавируса пришлось на США, где за сутки выявили более 60 тысяч заражений. Еще свыше 55 тысяч новых случаев подтвердили в Индии, больше 40 тысяч во Франции.

Италия, Германия и по меньшей мере восемь других стран также зафиксировали рекордные случаи заражения.

Французские власти расширили комендантский час за пределы Парижа и некоторых других крупных городов, приказав примерно 46 миллионам человек оставаться дома с 9 вечера до 6 утра, начиная с полуночи. Крупные города, включая Милан и Афины, также находятся под комендантским часом, аналогичные меры ожидаются в Мадриде.