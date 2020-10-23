Увеличить продажи в интернет-магазине легко

В период 2020 года значительно возросла роль интернет-продаж. Понятно, что в то время, как коронавирус принуждает людей находиться дома интернет-продажи растут. Заказы он-лайн, по данным статистики в мире выросли на 9%. И мы понимаем, что это потенциальный рост нашего он-лайн бизнеса. Закладывая необходимый механизм его развития, мы можем получить необходимый результат и отличную прибыль. Но есть ли здесь подводные камни. Конечно есть, но все они преодолеваемы . Как увеличить продажи в интернет-магазине — ответ здесь. Для этого необходимо использовать программное решение от компании ElbuzGroup и ваша задача решена. Преимущества от использования ElbuzGroup колоссальны. Рассмотрим детально построение оптимального и эффективного интернет-магазина.

Простое решение — анализ

Первое, на что необходимо обратить внимание — удобство пользования. Давно существует негласное правило, что продажу в интернет-магазина необходимо оформлять за два клика. Если больше, то вероятность покупки падает на 20%. А это ваш доход. Но если ваш сайт имеет сложности с загрузкой, то добавьте еще потерянных клиентов. Но не только здесь есть потери. Еще один механизм, это обратная связь и консультации. Если вы не настроили оптимально он-лайн консультации экспертов магазина, то вы теряете еще 20% клиентов. Потери буду расти постепенно и возможно вы не сразу обратите на это внимание. И по итогу у вас может просто не сойтись ваш баланс, а затраты вырастут значительно. НО все не так старшно, если вы подошли к своему делу системно.

Заняться анализом будущих продаж необходимо еще на начальном этапе и постепенно у вас выстроится такая картина

Полный комплекс услуг и их применение.

Используйте в вашем интернет-магазине полный комплекс услуг при поддержке ElbuzGroup. Простейший способ это реализовать — привлечь специалиста компании на этапе построения сайта и программный продукт компании. Начиная таким образом монтаж своих он-лайн продаж, вы значительно экономите время и деньги. Затратившись сейчас, вы получите отличный результат потом.

Ваш комплекс услуг, конечно же включает не только он-лайн компоненту, но и логистику, работу с возражениями и возвратами, поиск ниш и клиентских решений. Важным аспектом является качественный сервис-диазйн, а потому необходима статистика с клиентской стороны. Для этого удобней всего проводить опросы и выборочные интервью, для улучшения эффективности продаж и сервисов.

Помните и что важно иметь абсолютное соответствие номенклатуры товаров и услуг как в вашей базе, так и в наличии. Также очень негативно влияет и некомплект продукции, его пересортица и т.д. и т.п.. Для этого и предназначена программа от компании ElbuzGroup – комплексное решение всех выше перечисленных задач. Применяя ПО от ElbuzGroup вы получите реальный результат практически сразу и будете максимально удовлетворены работой своего бизнеса. Найдите свое решение на сайте elbuz.com