У актера Валентина Гафта забрали все деньги

Хороший товарищ Валентина Гафта проговорился прессе о том, что Ольга Остроумова, супруга знаменитого актера, была очень обеспокоена ситуацией возникновения его внебрачного сына Вадима Никитина. 6 лет назад выяснилось, что у артиста имеется уже взрослый наследник, проживающий со своей матерью в Бразилии.

В программе «Привет, Андрей!» жена Валентина возмутилась из-за неожиданного возникновения незваных гостей. Почему бывшая Гафта появилась именно в тот момент, не рассказывая о ребенке столько лет? Ведь теперь, по словам Остроумовой, Никитин может претендовать на наследство. Он является точно таким же наследником первой очереди.

Однако, предприимчивая супруга решила этот вопрос, о чем рассказал друг Валентина.

https://www.instagram.com/p/CGdNAM0KINs/