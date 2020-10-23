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У актера Валентина Гафта забрали все деньги

© Instagram / maidenoftenderness

Хороший товарищ Валентина Гафта проговорился прессе о том, что Ольга Остроумова, супруга знаменитого актера, была очень обеспокоена ситуацией возникновения его внебрачного сына Вадима Никитина. 6 лет назад выяснилось, что у артиста имеется уже взрослый наследник, проживающий со своей матерью в Бразилии.

В программе «Привет, Андрей!» жена Валентина возмутилась из-за неожиданного возникновения незваных гостей. Почему бывшая Гафта появилась именно в тот момент, не рассказывая о ребенке столько лет? Ведь теперь, по словам Остроумовой, Никитин может претендовать на наследство. Он является точно таким же наследником первой очереди.

Однако, предприимчивая супруга решила этот вопрос, о чем рассказал друг Валентина.

https://www.instagram.com/p/CGdNAM0KINs/

«Оля — очень материальный человек. Олю волнуют деньги. Внебрачный сын — это потенциальный наследник, ведь Гафт фактически его признал перед всей страной, когда пришел на телевидение. Сын наравне с Олей является наследником первой очереди, но, думаю, что для её беспокойства особых причин нет, у Вали нет никакого имущества, насколько я знаю, Оля перевела все на себя»,

— поделился близкий друг знаменитой семьи, пожелав остаться анонимным в разговоре с прессой.

23 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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