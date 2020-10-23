СМИ заговорили об исчезновении жены Ким Чен Ына

В южнокорейской прессе заговорили об исчезновении жены руководителя КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу. Как пишет издание Daily NK, супруга северокорейского лидера не появлялась на публике уже больше девяти месяцев.

Государственные издания КНДР в последний раз запечатлели Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. С того момента ее не видели на публике. Она также не присутствовала на военном параде, состоявшемся 10 октября на площади Ким Ир Сена.

Источники Daily NK в Северной Корее называют несколько возможных причин исчезновения Ли Соль Чжу из публичного поля. Первая — она ухаживает за Ким Гён Хи, младшей сестрой Ким Чен Ира, в связи с тем что Ким Чен Ын очень привязан к своей тете, которая может быть больна. Вторая — у супруги руководителя КНДР проблемы со здоровьем.

По другим данным, Ли Соль Чжу перестала появляться на публике из-за распространения коронавируса с целью защитить себя и семью, поскольку «многие не носят маски должным образом во время массовых мероприятий».