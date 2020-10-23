Новый смартфон Huawei Mate 40 Pro будет стоить дороже iPhone 12 Назвали новую дату выхода хоррора «Кэндимэн» » Скарлетт Йоханссон сыграет невесту Франкенштейна Картину для Apple TV+ поставит оскароносный режиссёр Себастьян Лелио («Фантастическая женщина»). По данным издания, производством фантастического фильма «Невеста» (Bride) займётся студия A24, а сама актриса сыграет в нём роль и также спродюсирует проект. Режиссёром станет Себастьян Лелио — чилийский постановщик и обладатель «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм» за ленту «Фантастическая женщина». Лелио также снял «Неповиновение» и «Глорию Белл». Сюжет новой картины будет вдохновлён классической «Невестой Франкенштейна», а в центре повествования окажется «созданная быть идеальной женой женщина, которая сбегает от своего создателя и сталкивается с жестокой реальностью современного мира, видящего в ней только чудовище». Сценарий вместе с режиссёром напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, ранее работавшие над сериалом «Оранжевый — хит сезона». Также Блум и Анджело работают над новой версией «Человека-волка» с Райаном Гослингом. Даты начала съёмок и релиза фильма пока неизвестны. Помимо данной ленты в разработке находится и ремейк классической «Невесты Франкенштейна», которым занимается студия Universal.

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