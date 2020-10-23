Скарлетт Йоханссон сыграет невесту Франкенштейна

Картину для Apple TV+ поставит оскароносный режиссёр Себастьян Лелио («Фантастическая женщина»).
По данным издания, производством фантастического фильма «Невеста» (Bride) займётся студия A24, а сама актриса сыграет в нём роль и также спродюсирует проект.
Сюжет новой картины будет вдохновлён классической «Невестой Франкенштейна», а в центре повествования окажется «созданная быть идеальной женой женщина, которая сбегает от своего создателя и сталкивается с жестокой реальностью современного мира, видящего в ней только чудовище».
Сценарий вместе с режиссёром напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, ранее работавшие над сериалом «Оранжевый — хит сезона». Также Блум и Анджело работают над новой версией «Человека-волка» с Райаном Гослингом.
Даты начала съёмок и релиза фильма пока неизвестны.
Помимо данной ленты в разработке находится и ремейк классической «Невесты Франкенштейна», которым занимается студия Universal.
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