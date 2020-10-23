Принц Уильям считал Гарри обаятельным мерзавцем — журналист

Британский принц Уильям завидовал своему младшему брату принцу Гарри, утверждает писатель Роберт Лейси (Robert Lacey). Об этом сообщает издание Daily Express.

Бывший телохранитель королевской семьи Кен Вулф (Ken Wolf) рассказал Лейси, что поводом для зависти была репутация обаятельного мерзавца, которая сложилась у Гарри, и любовь, которую она вызывала у других.

По словам Лейси, в детстве у братьев были совершенно другие характеры. Поначалу Гарри считался послушным мальчиком, а Уильям любил буянить. Они поменялись ролями, когда подросли.

Роберт Лейси — британский историк, автор биографии Елизаветы II и книги «Война братьев» о конфликте принцев Гарри и Уильяма, считающийся экспертом по делам британской королевской семьи. Он был историческим консультантом телесериала «Корона», рассказывающего о жизни британской королевы.