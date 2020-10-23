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Официальный сайт онлайн казино Рокс — обзор виртуального заведения

Виртуальное казино Рокс работает круглосуточно, предоставляя посетителям качественные игры. Коллекция слотов регулярно пополняется новинками, что обеспечивает разнообразный досуг. Гэмблерам доступны не только стандартные развлечения, но и увлекательные турниры. Они представляют собой соревнования между пользователями, в ходе которых разыгрываются денежные суммы, фриспины, путевки в экзотические страны.
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Преимущества официального казино Рокс

Преимущества казино Рокс очевидны. На официальном сайте предложен большой ассортимент игр, что позволит каждому гэмблеру найти развлечение по душе. Но плюсы заключаются не только в разнообразии слотов. Среди дополнительных преимуществ есть такие опции:

  • продуманная бонусная программа;
  • наличие скачиваемого приложения;
  • работа саппорта в режиме 24/7.

Пользователи могут играть с компьютера или смартфона. Для этого предусмотрена браузерная версия. При отсутствии доступа на официальный сайт можно воспользоваться зеркалом портала или приложением.

Регистрация в казино и вход в профиль

Регистрация в казино осуществляется через электронную почту или социальные сети. Пользователи могут выбрать любой вариант для создания аккаунта. Но есть одно условие — игрок должен быть совершеннолетним.

При регистрации через электронную почту нужно ввести ее в специальное поле. Дополнительно необходимо придумать пароль, который в дальнейшем используется для авторизации. На указанный e-mail высылается письмо. В нем содержится активная ссылка для перехода в учетную запись. Кликнув по ней, гэмблер верифицирует электронную почту.
Авторизация в профиле возможна как в приложении, так и в браузере. Здесь необходимо ввести логин и пароль, которые получены при регистрации. Данные нельзя передавать третьим лицам, чтобы не потерять доступ к аккаунту.

Безопасность и конфиденциальность личных данных

Безопасность личных данных и игровых процессов положена в основу работы заведения. Сведения хранятся на надежных серверах. Они не передаются третьим лицам. Доступ к информации есть у ограниченного круга сотрудников.

Надежность игры обеспечена использованием лицензионного софта. Все автоматы соответствуют стандартам качества и безопасности, оснащены генератором случайных чисел. Никто не сможет изменить результаты игры, что важно при выборе платного режима.

Скачать мобильное приложение на Андроид

В казино Рокс предложено скачать мобильное приложение на устройства, работающие на базе Андроид. Загрузка осуществляется бесплатно. Для этого необходимо:

  • перейти в категорию «Мобильное приложение»;
  • скачать софт по предложенной ссылке;
  • дождаться окончания установки.

По завершении действий гэмблеры смогут входить в казино в один клик. В приложении сохранен весь функционал официального сайта, включая платные развлечения, бонусные предложения, турниры.

23 октября, 2020 | Category: Новости ﻿
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