Новый смартфон Huawei Mate 40 Pro будет стоить дороже iPhone 12

Китайская компания Huawei презентовала новый флагманский смартфон Huawei Mate 40 Pro. Стоимость устройства в России пока неизвестна, но, по данным техноблогеров, стоимость смартфона в Европе составит около 1100 евро (больше 100 тыс. рублей по текущему курсу). Для сравнения — стоимость нового iPhone 12 в России начинается от 85 тыс. рублей.

Как сообщает портал Hi-tech, в России Huawei Mate 40 Pro выйдет в единственной расцветке — мерцающей серебристой. В других странах смартфоны будут доступны также в черном и белом цветах.

Аппарат имеет защиту от воды по стандарту IP68. В нем установлен процессор Kirin 9000, в котором удалось разместить на 30% больше транзисторов, чем в процессоре Apple A14 Bionic. В смартфоне 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб — постоянной.