«  
  »

Ноги Ирины Шейк на фото в белье восхитили поклонников

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенной фотографией в нижнем белье и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке 34-летняя знаменитость демонстрирует свою фигуру в черных трусах и шелковом халате модного дома Versace такого же цвета с золотым орнаментом, а также остроносых туфлях на каблуках с блестящим ремешком. Шейк сидит на диване, ее запечатлели без лица. Пост набрал больше 300 тысяч лайков.

Русскоязычные и англоязычные фанаты высказали восхищение из-за ног манекенщицы в комментариях. «Вы только взгляните на эти ноги!», «За что нам такая красота?», «Боже, какие привлекательные ноги!», «Я легко узнаю эти ноги», «Блин. Со всех сторон красивая», — высказывались они.

23 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  