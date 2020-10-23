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Назвали новую дату выхода хоррора «Кэндимэн»

Назвали новую дату выхода хоррора "Кэндимэн"

Новая версия хоррора выйдет в прокат 27 августа 2021 года. Главную роль в нем сыграл Яхья Абдул-Матин II. Также в актерском составе — Тони Тодд, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Ванесса Эй Уильямс и Тейона Паррис.

2Мы делали «Кэндимена» для просмотра в кинотеатрах, — еще в сентябре написала в твиттере постановщица фильма Ниа ДаКоста. — Не только из-за зрелищности, но и потому, что это фильм о сообществе и историях его членов — о том, как они формируют друг друга, как они формируют нас. Это коллективный опыт травмы и радости, страдания и триумфа, а также те истории, которые мы рассказываем о нем».

23 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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