Назвали новую дату выхода хоррора «Кэндимэн»

Новая версия хоррора выйдет в прокат 27 августа 2021 года. Главную роль в нем сыграл Яхья Абдул-Матин II. Также в актерском составе — Тони Тодд, Нейтан Стюарт-Джарретт, Колман Доминго, Ванесса Эй Уильямс и Тейона Паррис.

2Мы делали «Кэндимена» для просмотра в кинотеатрах, — еще в сентябре написала в твиттере постановщица фильма Ниа ДаКоста. — Не только из-за зрелищности, но и потому, что это фильм о сообществе и историях его членов — о том, как они формируют друг друга, как они формируют нас. Это коллективный опыт травмы и радости, страдания и триумфа, а также те истории, которые мы рассказываем о нем».