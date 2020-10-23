Натали Портман выпустила книгу популярных басен

Актриса Натали Портман выпустила книгу популярных детских басен в более дружелюбной и гендерной интерпретации.

Книга называется «Басни Натали Портман». В частности, Портман переписала под сегодняшние реалии сказки «Черепаха и заяц», «Три поросенка», «Сельская мышь и городская мышь».

«Детские книги занимают особое место в нашей жизни, потому что мы перечитываем их снова и снова, как никакие другие книги. Благодаря им у нас есть возможности прививать информацию и ценности как детям, так и родителям. И когда я читала эти книги, я была поражена тем, что классические истории преимущественно о мужских персонажах», – рассказала актриса.

По словам Портман, она хотела сохранить и обновить знакомые истории таким образом, чтобы они отражали современную культуру, учитывающую «множество гендеров, а не только преимущественно мир мужчин». Также при создании книги актриса стремилась акцентировать внимание на таких ценностях, как сочувствие, доброта и забота о планете.