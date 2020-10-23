Нардепы-«слуги» в зоне ООС проводили агитацию за отказ от оккупированных территорий — волонтеры

Волонтер благотворительного фонда поддержки военнослужащих на фронте «Вернись живым» Андрей Рымарук заявил, что народные депутаты от «Слуги народа» во время поездки в зону Операции Объединенных сил расспрашивали бойцов об отношении к перспективе отказаться от оккупированных Россией территорий, если будет такая возможность.

Об этом Рымарук сказал в эфире «Радио Донбасс. Реалии», передает «Радио Свобода».

«Ребятам очень сильно не понравились мирные инициативы, вбросы, вопросы некоторых народных депутатов о Донбассе: «Если мы откажемся?»,» Если мы здесь просто построим границу?» Такое было лайтовое прощупывание: «Как вы отнесетесь к тому, если здесь будет Приднестровье?» Они услышали очень много интересного в свой адрес», — сказал Рымарук.

При этом волонтер отметил, что впервые об идее отказаться от оккупированных территорий услышал от президента Украины Владимира Зеленского.

«Первый раз идею об отделении оккупированной территории я услышал от Владимира Зеленского на встрече с лидерами ветеранских движений в Администрации президента в прошлом году, после разведения в районе Золотого. Цитирую его дословно: «Я не исключаю того, что нам придется отказаться от этой территории, если мы не договоримся. И Генеральный штаб уже получил задание, сколько времени им понадобится, чтобы выкопать 50-метровый ров и наполнить его водой». Я процитировал все, что услышал лично», — рассказал Рымарук.