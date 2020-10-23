«  
  »

МВФ предсказал РФ самое тяжелое похмелье в мире после Covid

По оценке МВФ, российский ВВП в 2021 году покажет самый медленный рост среди всех экономик мира.
Прогноз на 2021 год снижен на 1,3 процентного пункта, и теперь МВФ ожидает роста на 2,8%.
Это существенно хуже оценок Минэкономразвития РФ, которое оценивает падение 2020 года в 3,9% и ждет почти полного восстановления к докризисным уровням уже в следующем году (+3,3%). С 2021 года в расчетах МЭР начинается чудесный экономический рывок, который выводит Эрефию на рост выше 3% ежегодно в соответствии с майскими указами Путина.

МВФ таких перспектив у России не видит. По расчетам фонда, постковидный рост экономики будет почти вдвое медленнее среднемирового (5,2%) и более чем втрое отстанет от среднего по развивающимся странам (6%), передает Финанс.ру.

23 октября, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  