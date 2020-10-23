«Мне было больно» — Мэттью Макконахи рассказал о пережитом в юности сексуальном насилии со стороны мужчины

50-летний знаменитый голливудский актер Мэттью Макконахи в этом году выпустил мемуары под названием Greenlights, в которых поделился подробностями своей жизни и сделал несколько шокирующих признаний. В частности, актер написал в книге, что в 18-летнем возрасте стал жертвой сексуального насилия со стороны мужчины.

Макконахи рассказал, что он находился в фургоне и был без сознания, когда это произошло. Имени того, кто над ним надругался, он не назвал.

Мэттью также признался, что девственности он лишился в 15 лет, и это не был секс по обоюдному согласию — в половой контакт он вступил, так как подвергся шантажу.

Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака. Сегодня я надеюсь, что этого не произойдет,

— делится он в книге.

Однако, несмотря на подростковые травмы, актер сохранил позитивный взгляд на мир.

Я никогда не чувствовал себя жертвой,

— признается он.

Мэттью Макконахи с женой Камилой Алвес

Вот уже восемь лет оскароносный актер счастлив в браке с бразильской моделью Камилой Алвес. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Леви, 10-летнюю Виду и 7-летнего Ливингстона. Сейчас Мэттью — примерный муж и семьянин, однако до брака с 38-летней Алвес его личная жизнь была довольно бурной. В Голливуде он прослыл настоящим сердцеедом: он покорил сердца Сандры Баллок, Эшли Джадд, Рене Зеллвегер, Патрисии Аркетт и Пенелопы Крус.

Мэттью Макконахи и Сандра Баллок в фильме «Время убивать»

В своей биографии актер также признался, что его настоящей мечтой всегда было стать отцом. По его словам, несмотря на блестящую карьеру, именно семья имеет для него самое большое значение в жизни.

Мэттью Макконахи и Камила Алвес с сыновьями Ливингстоном и Леви и дочерью Видой и мамой Кей