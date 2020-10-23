Конституционный суд Польши фактически запретил аборты

Конституционный суд Польши фактически запретил аборты в стране. Он постановил, что прерывание беременности в случае, если у плода выявлена патология, противоречит законам Конституции.

Польские законы об абортах и без того уже были в числе самых строгих в Европе, но решение Конституционного суда будет означать почти полный их запрет. Как только оно вступит в силу, прерывание беременности будет разрешено только в случаях изнасилования или инцеста, или же если здоровье матери будет находиться под угрозой.

Правозащитные организации активно призывают правительство не усиливать запрет на проведение абортов. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что этот день стал «печальным днем для прав женщин».

Устранение оснований для почти всех легальных абортов в Польше равносильно запрету и нарушает права человека,

— написала она.

Как пишет BBC, 98% абортов в Польше обосновывали тяжелой патологией плода, поэтому это постановление, которое является окончательным и обязательным, фактически запретит прерывание беременности.

В Варшаве вчера прошли протесты. Несколько активисток появились на улицах города в образах героинь сериала «Рассказ служанки». По его сценарию, напомним, служанки не имеют никаких прав, а их телами распоряжаются местные офицеры.

Прошлые попытки законодательно запретить аборты вызвали массовые протесты в стране — в 2016 году и в последующие годы на улицы польских городов выходили тысячи митингующих.

В прошлом году в Польше было зафиксировано более 1000 законных случаев прерывания беременности. По оценкам женских правозащитных групп, от 80 000 до 120 000 польских женщин ежегодно делают аборт за границей. Даже женщины, которые имеют законное право на операцию, часто сталкиваются с трудностями в ее проведении.

Международные правозащитные группы выступили против позиции польского правительства, а Amnesty International, Center for Reproductive Rights и Human Rights Watch заявили, что направят в суд независимых наблюдателей.