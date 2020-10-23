Климатические изменения в Арктике пошли по «жесткому» сценарию — ученые

Среднегодовые температуры в российской Арктике повысились почти на три градуса, а годовая сумма осадков — на пять-десять процентов, сообщила пресс-служба Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) со ссылкой на результаты мониторинга геокриологических условий в западном секторе Арктической зоны страны.

Наибольшие изменения произошли в зоне типичной тундры. Здесь средняя температура поднималась на 0,056 градуса в год. «С 1970 года среднегодовая температура воздуха повысилась в среднем по региону примерно на 2,8 градуса, что близко к «жесткому» сценарию климатический изменений», — сказал сотрудник Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН и ТюмГУ Александр Васильев.

Измерения проводились в типичной и южной тундрах, лесотундре, северной тайге. Ученые установили, что потепление климата сопровождалось ростом годовой суммы осадков и увеличением мощности снежного покрова в тундре, лесотундре и тайге. Было зафиксировано оттаивание вечной мерзлоты во всех климатических зонах кроме типичной тундры, при этом происходило опускание кровли мерзлоты. Деградация мерзлоты началась в середине 1990-х годов и за это время достигла семи-десяти метров на хорошо дренированных участках.