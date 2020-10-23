Кэти Перри стала соседкой принца Гарри и Меган Маркл

Американская певица Кэти Перри и ее жених английский актер Орландо Блум купили поместье в прибрежном городе Монтесито (штат Калифорния), став соседями принца Гарри и Меган Маркл, занимающими особняк поблизости. Об этом пишет Daily Mail.

За участок площадью четыре гектара пара заплатила 14,2 миллиона долларов (более миллиарда рублей). По данным Variety, теперь в собственность певицы и актера входят несколько построек, включая трехэтажную виллу с террасой и внутреннем двором с видом на Тихий океан. Внутри есть несколько спален, гардеробные, личный кабинет, конференц-зал и оборудованная дизайнерской техникой кухня с открытой обеденной зоной. Однако точное количество комнат, расположенных в поместье, неизвестно. На территории также находятся гараж на четыре машины, гостевой дом, бассейн и небольшая постройка с двумя спальнями и ванными комнатами.

В документах указано, что Перри и Блум приобрели поместье у бывшего генерального директора компаний Chrysler и Duracell Роберта Киддера. Он владел участком вместе со своей женой на протяжении 20 лет. Супруги сохранили большую часть архитектурного облика поместья, которое было спроектировано в 1934 году. Киддер занимался продажей объекта с 2019 года и изначально планировал выручить за него 20 миллионов долларов (более 1,5 миллиарда рублей), но позже снизил цену.