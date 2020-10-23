Кэти Перри и Орландо Блум обзвелись роскошным особняком в Калифорнии

Имение артистов находится по соседству с домом Меган Маркл и принцем Гарри. А стоит оно 14,2 миллиона долларов.

Певица Кети Перри и актер Орландо Блум, которые недавно стали родителями, купили дом с шикарной территорией в калифорнийском Монтесито. Стоит особняк 14,2 млн долларов.

Новоиспеченные родители Кэти Перри и Орландо Блум купили шикарный особняк в Монтесито – именно там недавно принц Гарри и Меган Маркл приобрели себе дом.

Вид из окон выходит на океан. Кроме этого, у Кэти и Орландо — очень звездные соседи. Это сам принц Гарри с Меган Маркл.

Огромный дом построили еще в 1934 году, но сохранился он в замечательном состоянии. К закрытому комплексу, состоящему из четырех отдельных, но смежных участков земли, ведет длинная, обсаженная дубами подъездная дорога, ведущая к главному дому, где автодорога из мелкого гравия выходит на трехэтажную виллу.

В доме имеются большая кухня, столовая, конференц-зал и личный кабинет. Кроме этого — четыре спальни, несколько ванных комнат и отдельная гардеробная.

Возле дома построен гараж на четыре автомобиля и гостевой домик. И это еще не все: на территории также есть бассейн, а возле него — еще один домик с несколькими спальнями. Возле особняка расположены спортивная площадка, скульптуры и несколько фонтанов.