Кейт Бекинсейл выкинула юного любовника из своей квартиры

Роман 47-летней актрисы Кейт Бекинсейл и 23-летнего музыканта Гуди Грейса закончился. Об этом сообщают западные источники. Звезда не только отписалась от бывшего бойфренда в инстаграме, но и удалила все совместные с ним фотографии. Грейс тоже больше не подписан на Кейт, правда, в его профиле все еще можно найти доказательства их отношений — июльское видео, в котором он поздравляет актрису с днем рождения и признается ей в любви, певец пока удалять не стал. Роман 47-летней актрисы Кейт Бекинсейл и 23-летнего музыканта Гуди Грейса закончился. Об этом сообщают западные источники. Звезда не только отписалась от бывшего бойфренда в инстаграме, но и удалила все совместные с ним фотографии. Грейс тоже больше не подписан на Кейт, правда, в его профиле все еще можно найти доказательства их отношений — июльское видео, в котором он поздравляет актрису с днем рождения и признается ей в любви, певец пока удалять не стал.

По информации издания The Sun, после расставания с Бекинсейл он уехал на родину в Канаду. Почему в отношениях пары произошел раскол, неизвестно.

Гуди Грейс Гуди Грейс

Впервые о романе Кейт и Гуди заговорили в апреле. По словам инсайдеров, у пары было много общего, несмотря на разницу в возрасте.

Он действительно очень зрелый, и они могут вести серьезные разговоры, но в то же время могут шутить и дурачиться. Ей просто нравится быть с ним, и она любит его таким, какой он есть. Он относится к ней с полным уважением. А чего еще может желать женщина от партнера?

— отмечали источники.









Тем не менее критики в свой адрес Бекинсейл за роман с молодым бойфрендом получила немало — хейтеры всячески пытались задеть ее из-за разницы в возрасте с возлюбленным. Но из этой словесной битвы актрисы, которая и до Грейса встречалась с парнями сильно моложе себя, всегда выходила с достоинством.

Сегодня это выглядит чуть ли не политическим актом, если женщина, которой за тридцать, пытается веселиться. Боже мой, ну конечно, я просто буду сидеть дома в ожидании менопаузы и вязать крючком! Все остальные варианты покажутся другим слишком рискованными, что лично для меня выглядит смешным,

— говорила она.