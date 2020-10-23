Кейт Бекинсейл выкинула юного любовника из своей квартиры

По информации издания The Sun, после расставания с Бекинсейл он уехал на родину в Канаду. Почему в отношениях пары произошел раскол, неизвестно.
Впервые о романе Кейт и Гуди заговорили в апреле. По словам инсайдеров, у пары было много общего, несмотря на разницу в возрасте.
Он действительно очень зрелый, и они могут вести серьезные разговоры, но в то же время могут шутить и дурачиться. Ей просто нравится быть с ним, и она любит его таким, какой он есть. Он относится к ней с полным уважением. А чего еще может желать женщина от партнера?
— отмечали источники.
Тем не менее критики в свой адрес Бекинсейл за роман с молодым бойфрендом получила немало — хейтеры всячески пытались задеть ее из-за разницы в возрасте с возлюбленным. Но из этой словесной битвы актрисы, которая и до Грейса встречалась с парнями сильно моложе себя, всегда выходила с достоинством.
Сегодня это выглядит чуть ли не политическим актом, если женщина, которой за тридцать, пытается веселиться. Боже мой, ну конечно, я просто буду сидеть дома в ожидании менопаузы и вязать крючком! Все остальные варианты покажутся другим слишком рискованными, что лично для меня выглядит смешным,
— говорила она.
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