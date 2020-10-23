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Из популярного пива убрали алкоголь

Фото: Dave Martin / AP

Ирландский производитель популярного пива Guinness решил убрать из напитка алкоголь. Безалкогольная версия напитка появится уже в октябре, передает CNN. Сначала его будут продавать только в британских пабах, а в розничных магазинах он появится не раньше весны 2021-го.

При производстве Guinness 0.0 используются вода, ячмень, хмель и дрожжи. Спирт убирают при помощи холодной фильтрации, так что вкус и запах напитка остается как у оригинального, заверяют в компании. Напиток будет продаваться в жестяных банках: в безалкогольном стауте будет всего 70 калорий, тогда как в обычном Guinness их вдвое больше.

В июле 2020-го компания Diageo, которой принадлежат бренды Smirnoff, Baileys, Guinnes и другие, приняла решение изменить упаковку культового виски Johnnie Walker. Со следующего года алкоголь будет продаваться в бумажных бутылках. Решение об изменениях упаковки объясняют желанием позаботиться об окружающей среде.

23 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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